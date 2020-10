Bau des Wohnheims soll bald starten

Jetzt 78 Plätze im Projekt des Studierendenwerks an der Wertherstraße geplant

Bielefeld (WB). Fast zwei Jahre ist es her, dass die Politik den Bau des neuen Studentenwohnheims abgesegnet hat, das das Studierendenwerk Bielefeld an der Wertherstraße 160/162 bauen will. Nun steht der Baubeginn kurz bevor, sagt Helga Fels. „Der Bauantrag ist gestellt, wir warten täglich auf die Genehmigung“, erklärt die stellvertretende Geschäftsführerin und Abteilungsleiterin für den Bereich Wohnen im Studierendenwerk.