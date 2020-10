Wo sich die Teststelle befindet, soll nicht öffentlich bekannt gegeben werden. Der genaue Ort wird erst bei der zwingend erforderlichen Anmeldung genannt. Anmelden sind ab sofort telefonisch unter 0521 92 82250 möglich.

Die Stadt und der Arbeiter-Samariter-Bund weisen daraufhin, dass Tests aus anderen Gründen auch gegen eigene Bezahlung nicht an der Feldstraße gemacht werden. Auch Urlaubsrückkehrer können dort keinen Coronatest machen.

Im städtischen Coronatestzentrum an der Feldstraße haben sich in der vergangenen Woche mehr als 650 Bielefelder testen lassen. Wie berichtet, war das kostenlose Angebot am vergangenen Freitag kurzfristig gemacht worden, nachdem Bielefeld den Inzidenzwert von 50 überschritten hatte. Es richtet sich vorerst noch bis Sonntag immer zwischen 10 und 12 Uhr an Bielefelder, die wegen eines Beherbergungsverbots am Urlaubsort einen negativen Test vorlegen müssen und sonst nicht anreisen dürfen.

Wer unabhängig vom Beherbergungsverbot einen Coronatest machen möchte, kann dies bei seinem Hausarzt anfragen. Ab Samstag 15 Uhr bietet der Arbeiter-Samariter-Bund außerdem eine weitere Testmöglichkeit in Bielefeld an. Der Test kostet 50,50€. Der genaue Ort wird erst bei der zwingend erforderlichen Anmeldung genannt. Anmelden könnt ihr euch ab sofort telefonisch unter 0521 92 82250.