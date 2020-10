Bielefeld (WB/cm). Die Löschabteilung Sennestadt führte am Donnerstagabend in der Nähe des Sennestadthauses eine Übung durch. Geprobt wurden die Brandbekämpfung und Menschenrettung. Als die Feuerwehrleute dabei waren die Übung vorzubereiten, schlug in der Nähe ein Blitz in ein Wohnhaus ein.

Von Westfalen-Blatt