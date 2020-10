Acht Mal in Folge liegt Bielefeld über dem Grenzwert und gilt damit als Corona-Risikogebiet.

Insgesamt wurden seit Beginn der Pandemie 1.520 Bielefelder und Bielefelderinnen positiv auf das Corona-Virus getestet. In den vergangenen sieben Tagen waren es 301.

Krisenstabsleiter Ingo Nürnberger gegen „Alleingänge und Schnellschüsse“

Dazu ein Statement von Krisenstabsleiter Ingo Nürnberger: „Zwei Tage hintereinander über 70 neue Infektionen in Bielefeld, 301 Infektionen in nur einer Woche – das macht mir wirklich Sorgen. Ich werde mittlerweile gefragt, warum wir die Maßnahmen nicht weiter verschärfen. Eine Antwort ist, dass die bisherigen Einschränkungen – die Maskenpflicht in bestimmten Bereichen und die Sperrstunde – erst seit Dienstag gelten und ihre Wirkung noch zeigen müssen. Die Maskenpflicht in Schulen beginnt sogar erst am Montag. Zum anderen möchte ich, dass wir uns auch weiterhin mit anderen Städten, gerade auch unseren Nachbarn in OWL, und dem Land abstimmen. Alleingänge und Schnellschüsse helfen nicht weiter. Wir beobachten die weitere Entwicklung sehr genau, und zwar auch das, was in den Krankenhäusern passiert. Am Dienstag bewerten wir die Entwicklung mit dem Oberbürgermeister zusammen im Verwaltungsvorstand und werden im Krisenstab über das weitere Vorgehen entscheiden.“

Aktuell als infektiös bekannt sind nach Behördenangaben 422 Menschen, 30 mehr als am Vortag.

