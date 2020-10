„Die Verunsicherung ist sehr groß“

ASB bietet zweite Teststelle an der Schillerstraße für Selbstzahler an – Telefonische Anmeldung ist Pflicht

Bielefeld (WB/kw). „Wir hatten Sorge, dass mit der Rückreisewelle der Bedarf an Coronatests steigt und wollten hitzige Diskussionen wie an der Teststelle Feldstraße vermeiden“, erklärt Nadine Engel-Fratz, Pressesprecherin beim Arbeiter Samariter Bund (ASB) Regionalverband OWL, warum ganz kurzfristig eine zusätzliche Teststelle eingerichtet wurde. Seit Samstag und noch an diesem Montag können sich Menschen am ASB-Hauptsitz an der Schillerstraße auf das Coronavirus testen lassen.