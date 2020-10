Mit dieser Maßnahme will das Klinikum den bestmöglichen Schutz der Patienten sowie der Mitarbeiter vor Covid-19 gewährleisten – Ausnahmen gelten bei Menschen in lebensbedrohlichen Situationen sowie in der Geburtshilfe. Begleitpersonen haben nach der Regelung der Geburtshilfestation die Möglichkeit, den Gebärenden beizustehen. Von Patienten benötigte Dinge können an den jeweiligen Informationen der Standorte abgegeben werden.

Mit dieser Maßnahme will das Klinikum Bielefeld dazu beitragen, die weitere Ausbreitung des Coronavirus so gering wie möglich zu halten.