Sion singt sich weiter

„The Voice of Germany“: Schüler aus Bielefeld zieht in die nächste Runde ein

Bielefeld (WB). Der Bielefelder Sion Jung hat bei der TV-Castingshow „The Voice of Germany“ die nächste Runde erreicht. Mit seinem souligen, einfühlsam vorgetragenen Song „Slow Dancing In The Dark“ von Joji überzeugte er in den sogenannten „Blind Auditions“ Coach Nico Santos, der den 17-jährigen Schüler schließlich in sein Team holte.