Bombensuche unterm Keller

Verdachtsfall: Zum ersten Mal in Bielefeld könnte eine Entschärfung unter einem Wohnhaus notwendig werden

Bielefeld (WB). Ein roter Ordner mit der Aufschrift „Bombe“ enthält einen regen Schriftwechsel mit Behörden und Fachfirmen, darunter auch das Schreiben der Stadt Bielefeld, das im Haus der Familie Scholz in der Siedlung Grafenheide für manch schlaflose Nacht gesorgt hat. Im Juli 2019 teilte das Feuerwehramt den Bewohnern mit, dass unter ihrem Haus möglicherweise eine nicht detonierte Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg liegt. Die Klärung wird nun eine teure Angelegenheit. Sollte sich der Verdacht bestätigen, stünde die erste Bombenentschärfung unter einem Haus in Bielefeld an.