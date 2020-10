Der Diebstahl ereignete sich am Montag, 12. Dezember, in der Stresemannstraße. Von Passanten wurde eine 46-jährige Bielefelderin auf die geöffneten Reisverschlussfächer an ihrem Rucksack hingewiesen.

„Es fiel auf, dass ihre Geldbörse samt Bankkarte und Ausweisdokumenten verschwunden war“, teilt die Bielefelder Polizei mit. Auf der Polizeiwache Nord erstattete die Bielefelderin Anzeige.

An einem Bankautomaten hob die mutmaßliche Taschendiebin in der Zeit von 17.28 bis 17.30 Uhr zwei Mal Geld ab. Nach der Sperrung der EC-Karte versuchte sie laut Polizei drei weitere Male, Bargeld abzuheben.

Die Ermittler des Kriminalkommissariats 13 bitten nun die Öffentlichkeit um Mithilfe bei der Identifizierung der unmaskierten Täterin. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 0521/545-0 entgegen.