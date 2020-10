Vom Knirps zum Geschäftsmann

Jetzt hat er das Buch neu aufgelegt, und jeder kann seine Geschichten kaufen und Einblick in das Leben des viel herum gekommen Mannes nehmen. Eine der neu gedruckten Hardcover-Ausgaben überreichte Naumann an den Sennestädter Bezirksbürgermeister Lars Nockemann und den Bezirksamtsleiter Eberhard Grabe. „Ich freue mich sehr, Herrn Naumann persönlich kennen lernen zu dürfen“, sagte Nockemann bei der Überreichung. Er nahm das Buch stellvertretend für Oberbürgermeister Pit Clausen entgegen.

Anregung zum Buch kam von den Söhnen

Die Idee zu dem Buch kam dabei nicht von Naumann selbst. Er habe seinen drei Söhnen immer Geschichten von früher erzählt, sagt der frühere Unternehmer. „Eines Tages sagten sie: Schreib das doch mal auf.“ So entstand 2015 das erste Buch, anfangs nur für die Familie. In 14 Kapiteln berichtet er von wichtigen Stationen seines Lebens, beginnend bei seinen frühesten Erinnerungen und dem Satz: „‚Sondermeldung, Sondermeldung‘ tönt es aus Goebbels Schnauze.“ Goebbels Schnauze, das sei im Volksmund der Begriff für den Volksempfänger gewesen, erzählt der Wahl-Bielefelder.

Bezirksbürgermeister Lars Nockemann (von links), Karin und Rolf Naumann sowie Bezirksamtsleiter Eberhard Grabe bei der Buchübergabe. Foto: Stefan Süsselbeck

Der Kriegszeit widmet er die ersten vier Kapitel. Er erzählt vom letzten Abschied von seinem Vater, welcher 1941 an der Ostfront gestorben ist, von gesammelten Granatensplittern, verbotenen Flugblättern und russischen Kriegsgefangenen. Und auch davon, wie viel Glück er gehabt hat. Bei einem Fliegerangriff schlug eine Bombe nur wenige Meter vom Haus entfernt ein, indem sich zu dem Zeitpunkt der junge Rolf aufhält – ein Blindgänger.

Ehefrau Karin beim Tanztee kennengelernt

Es folgen Geschichten wie er als cleverer Knirps die Strapazen und Entbehrungen der Nachkriegszeit überlebt, indem er beispielsweise heimlich gesammelte „Eiserne Kreuze“ gegen Schokolade amerikanischer Soldaten tauscht.

Mit dem spontanen Entschluss in den Westen zu fliehen, beginnt 1952 dann sein Weg über ein Flüchtlingslager in Stukenbrock, ein Jugendheim in Eckardtsheim bis zu einem CVJM-Heim in Senne.

1958 lernt er seine spätere Frau Karin beim Tanztee in Rinteln kennen. Auch beruflich entwickelt sich Naumann weiter. Der gelernte Fernmeldemonteur gründet 1961 die Firmen Rolf Naumann Fernmeldeanlagen GmbH und Rona Rundfunkservice. Fast 30 Jahre lang führen Rolf und Karin Naumann die beiden Unternehmen, bevor diese 1990 an die Salzgitter AG verkauft werden. Seitdem lebt das Ehepaar ein „Rentier“-Dasein, wie sie es selbst nennen.