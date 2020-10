Der Überfall ereignete sich am Freitagabend, 23. Oktober, in einer Tankstelle an der Braker Straße. Gegen 21.57 Uhr ging in der Polizei-Leitstelle der Notruf ein. Die Kassiererin teilte der alarmierten Polizei mit, dass der Räuber den Verkaufsraum zuerst als vermeintlicher Kunde betrat und sich nach einem speziellen Getränk erkundigte. Daraufhin verließ er den Verkaufsraum, betrat das Geschäft jedoch kurz darauf erneut.

Der Mann richtete die Waffe mit deutlichen Worten auf die Kassiererin: „Geld her oder ich schieße!” Als sie der Aufforderung nicht sofort nachkam, wiederholte der Täter seine Drohung, wurde unruhig und verließ den Tatort in Richtung Engersche Straße.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: Südländer, etwa 180 bis 185 Zentimeter groß, zwischen 16 und 20 Jahre alt, normale Figur. Zur Tatzeit trug er einen dunklen Kapuzenpullover, eine Jeanshose, blaue Einmal-Handschuhe und einen Schal vor dem Mund.

Hinweise zum Täter an das Kriminalkommissariat 14: 0521/545-0.