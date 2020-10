Nach Angaben von Stadtsprecherin Gisela Bockermann sind das Oberstufenkolleg, die Martin-Niemöller-Gesamtschule, das Gymnasium Heepen und die Georg-Müller-Schule betroffen.

Noch völlig unklar ist bislang, wie viele Schüler sich mit Covid-19 infiziert haben und welche Klassen sie an den jeweiligen Schulen besuchen. Ebenso ist noch nicht geklärt, welcher Standort der Georg-Müller-Schule betroffen ist. Der private Schulträger betreibt Schulen in Senne sowie in Stieghorst an der Detmolder Straße und am Lipper Hellweg.

Die Kontaktnachverfolgung läuft jetzt erst an, wie Gisela Bockermann berichtet.

Die Quarantänezahlen von Freitag dürften damit weiter drastisch ansteigen.

Zuletzt sind kurz vor und während der Herbstferien etliche Klassen und mitunter ganze Jahrgangsstufen in Quarantäne geschickt worden. Einige Schüler und Lehrer waren schon zum zweiten Mal von der häuslichen Isolation betroffen, ohne selbst infiziert worden zu sein.