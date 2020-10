Otto, von 1989 bis 1992 Prorektor für Lehre, Studienangelegenheiten und Weiterbildung, war Autor erziehungswissenschaftlicher Standardwerke wie dem Handbuch Soziale Arbeit. „Alles, was Hans-Uwe Otto tat, tat er mit großer Leidenschaft“, sagt Rektor Prof. Dr. Gerhard Sagerer. „Die Universität hat einen herausragenden Wissenschaftler verloren, der sich in Forschung und Lehre wie wenige für soziale Gerechtigkeit und die Belange gesellschaftlich Benachteiligter einsetzte.“

Prof. Dr. Ullrich Bauer, Dekan der Fakultät für Erziehungswissenschaft, betont, dass Universität, Fakultät und die Soziale Arbeit insgesamt mit Hans-Uwe Otto einen Impulsgeber verloren hätten. „Es ist nicht übertrieben zu sagen, dass die Fakultät und die Erziehungswissenschaft als Disziplin ohne sein Wirken eine andere wären.“ Man verdanke ihm viel.

Hans-Uwe Otto wurde 1940 in Husum geboren. Nach Lehre und Facharbeitertätigkeit in der Industrie studierte er zunächst in Dortmund an der Höheren Fachschule für Sozialarbeit und anschließend in Münster Soziologie, Psychologie und Erziehungswissenschaft. Als wissenschaftlicher Assistent kam er an die Uni Bielefeld und promovierte 1974 an der Fakultät für Soziologie.

Im gleichen Jahr trat er eine Professur an der Pädagogischen Hochschule Westfalen-Lippe in Bielefeld an. Seit 1979 war Otto Professor für Erziehungswissenschaft mit dem Schwerpunk Sozialpädagogik an der Universität Bielefeld. Er war Dekan der Fakultät, von 1989 bis 1992 Prorektor für Lehre, Studienangelegenheiten und Weiterbildung und kommissarischer Rektor der Pädagogischen Hochschule Halle/Köthen. 1993/94 war Otto Vorsitzender des Lenkungsausschusses zum Aufbau des erziehungswissenschaftlichen Fachbereichsund Aufbaubeauftragter für das Zentrum für Schulforschung.

Hans-Uwe Otto wurde 2008 nach mehr als 30-jähriger Tätigkeit an der Universität pensioniert. Bis zuletzt arbeitete er jedoch weiter als Senior Researcher an Europäischen Forschungsprojekten wie etwa dem EU-Projekt „SocIEtY“ zur Lebensqualität benachteiligter Jugendlicher in Europa und war Sprecher des Bielefelder Center for Education and Capability Research.