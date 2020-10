Die Autorin und vielfach ausgezeichnete Übersetzerin ist in diesem Jahr Stadtschreiberin von Bergen-Enkheim – ein Glücksfall für ihre Lesetermine, hätte sie doch ansonsten Frankreich coronabedingt kaum verlassen können.

Anne Weber las Passagen aus ihrem Roman “Annette, ein Heldinnenepos“; reales Vorbild für die literarische Heldin ist die inzwischen 97-jährige Anne Beaumanoir, geboren in der Bretagne.

Anne Beaumanoir war als junge Frau im Zweiten Weltkrieg Mitglied der Résistance und kämpfte im Untergrund gegen die deutschen Besatzer. Schriftstellerin Anne Weber las eine Passage aus ihrem Epos, die schildert, wie “Annette“ zwei jüdischen Kindern das Leben rettet, indem sie sie aus Paris heraus bringt. Mit dieser Tat, so Anne Weber, habe die damals 19-Jährige „Widerstand innerhalb des Widerstandes geleistet“, denn: „In der Résistance durfte niemand Eigeninitiative ergreifen, Annette hat es dennoch getan.“ Für ihre Heldin sei es selbstverständlich gewesen, so zu handeln, wie sie gehandelt habe. Anne Weber: „Sie ist überzeugt davon, dass das jeder gemacht hätte.“

Nach dem Zweiten Weltkrieg studiert Annette Beaumanoir Medizin, wird Neurophysiologin, heiratet und wird Mutter von zwei Söhnen. Dann geht sie erneut in den Untergrund. Ziel ist die Unabhängigkeit Algeriens, eines, wie Anne Weber sagt, “ihr eigentlich unbekannten Landes“. Annette gehe es um Gleichheit und Selbstbestimmung. Sie schließt sich der Unabhängigkeitsbewegung Nationale Befreiungsfront FLN an, wird als Kurierin verhaftet und zu zehn Jahren Kerker verurteilt. Ihr drittes Kind kommt im Gefängnis zur Welt, sie lässt das Neugeborene zurück, als sie flieht und dann später Mitglied der ersten unabhängigen Regierung Algeriens wird.

Anne Weber liest von einer zweifelnden Heldin: „War es das wert, habe ich recht getan? Ja, nein.“

Die Autorin betont, dass das Buch ein Roman sei, dass es ein Unterschied sei, was “Annette wirklich sagt und was sie bei mir sag“: „Das Buch ist mein Blick auf Annettes Leben.“

Anne Weber ging als Aupair nach Paris - und blieb. Ihre ersten Romane schrieb sie sogar auf Französisch. Und ja, manchmal gehe sie „lieber als Französin als als Deutsche durch“, sagt sie. Jetzt, wieder einige Monate in Deutschland, empfinde sie eine Art „alte Vertrautheit“ mit dem Land. Und sehnt sich zurück in „die schönen, im Krieg unzerstörten französischen Städte“, weg von den „ewig gleichen deutschen Fußgängerzonen“. Politisch, so betont Anne Weber, äußere sie sich nie: „Das versuche ich zu vermeiden – auch, wenn ich natürlich eine Meinung habe. Wie jeder andere auch.“