Bus der Linie 62 kommt in Bielefeld von der Fahrbahn ab – Ursache noch unklar

Bielefeld (cm). Ein Bus der Linie 62 ist am Samstagmittag in Dornberg von der Straße abgekommen und in einem Graben gelandet. Die Insassen blieben – bis auf leichte Schürfwunden und Prellungen – unversehrt.