Bielefeld -

Während einige angesichts der Coronapandemie und ihrer Folgen in Schockstarre verfallen, blicken andere in die Zukunft. Die Bäckerei Bürenkemper erweitert gerade ihre Filiale an der Hauptstraße in Bielefeld im Stadtteil Brackwede. Die Verkaufs- und Caféfläche wird mehr als verdoppelt: aus 120 Quadratmetern werden 300.