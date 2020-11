Der 44-Jährige traf gegen 20.50 Uhr auf einige Männer, die sich auf einem Parkplatz eines Discountmarktes an der Detmolder Straße aufhielten. Sie standen im hinteren Bereich des Parkplatzes an der Straße Am Ellernkamp. Der 44-Jährige war angetrunken und der Ansicht, er könne vielleicht Drogen bei den Unbekannten erwerben. Als er nach Marihuana fragte, unterstrich er seine Kaufabsicht, indem er einige Geldscheine vorzeigte. Plötzlich erhielt der Gütersloher einen Schlag ins Gesicht und stürzte zu Boden. In Bodenlage bedrohte ihn der Schläger mit einem Messer und nahm ihm die zuvor gezeigten Geldscheine ab.

Die Männer liefen in Richtung Am Ellernkamp davon, und sie wurden von zwei Zeugen beobachtet: Beide Männer trugen einen Mund-Nasenschutz. Einer trug eine weiße Jacke. Bei ihm soll es sich um einen Mann von dunklem Hauttyp handeln.

Die Polizei bittet unter Tel. 0521/545-0 um Hinweise.