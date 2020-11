39 Corona-Neuinfektionen sind der Bielefelder Stadtverwaltung am Montag gemeldet worden. Die Zahl der positiv auf das Coronavirus getesteten Bielefelder ist damit auf 2062 angestiegen.

Nach Angaben der Stadt sind 1392 Bielefelder mittlerweile wieder genesen (plus 31). In Quarantäne befinden sich aktuell 1671 Personen, das sind 29 mehr als am Sonntag. Die Zahl der Reiserückkehrer, die positiv getestet worden sind, ist um 1 auf 196 angestiegen. Die Neuinfektionsrate in den vergangenen sieben Tagen erhöhte sich leicht (+0,9) auf 131,1 pro 100.000 Einwohner, das entspricht 438 Neuinfizierten.