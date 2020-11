Bielefeld -

Hannelore Pfaff hatte am Montagabend und schon in den Wochen zuvor leichtes Spiel: Weil die Grünen in Gadderbaum bei der Kommunalwahl mit acht Sitzen eine absolute Mehrheit in der Bezirksvertretung schafften, musste die Fraktion gar nicht erst auf Partnersuche gehen, um die Grünen-Kandidatin bei der Bürgermeisterwahl durchzubringen.