Ein Betriebsangehöriger der Feuerwehr meldete gegen 9.30 Uhr Rauch aus dem Spänebunker der Firma. Die Brandbekämpfer der Feuerwehr wurden alarmiert.

20 Feuerwehrleute eilten an die Vinner Straße. Dichter Rauch drang bereits aus der Anlage. Nach dem Brand am Montag traten erneut Glutnester auf. Die Feuerwehr ist aktuell dabei, die Späne aus dem Bunker zu befördern. Der Einsatz dauert an. Am Montag waren die Brandbekämpfer bis 23 Uhr vor Ort.