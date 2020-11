Der Betroffene der Kuhlo-Realschule und 38 weitere Schüler der Jahrgangs-Stufe 10 müssen deshalb vorerst in Quarantäne, genau wie zehn Lehrkräfte. Auch an der Realschule Heepen und der Martin-Niemöller Gesamtschule werden jetzt Corona-Fälle gemeldet. Bereits in der vergangenen Woche gab es mehrere positive Fälle am Rudolf Rempel Berufskolleg und an der Theodor-Heuss Realschule.

Am Hans-Ehrenberg-Gymnasium bleiben wegen des Coronafalls die Schüler der Klasse 8a, des Differenzierungskurses Diakonie Jahrgang 8 sowie der Lateingruppe 8a/8c bis zunächst Mittwoch, 4. November, zu Hause.