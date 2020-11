Keine Überraschung in Schildesche

Bielefeld -

Keine Überraschung in der Bezirksvertretung Schildesche: Die Grünen als stärkste Fraktion stellen mit Prof. Georg-Martin Sauer erneut den Bezirksbürgermeister. Unterstützt wurden die Grünen bei der geheimen Wahl von der SPD und wohl von den Linken: Susanne Kleinekathöfer wurde am Dienstagabend zu Sauers Stellvertreterin gekürt. Sauer und Kleinekathöfer traten als „Liste“ an, bekamen neun der 15 abgegebenen Stimmen. Zwei Bezirksvertretungsmitglieder fehlten bei der Wahl.