Gerhard Haupt (CDU) tritt seine dritte Amtszeit als Bezirksbürgermeister in Senne an. In der geheimen Abstimmung der 15 Bezirksvertreter setzte sich der 62-Jährige in der konstituierenden Sitzung am Mittwochabend gegen den SPD-Gegenkandidaten Michael Schnitzer durch.