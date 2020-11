Für den Mitbewerber und vorherigen Amtsinhaber Reinhard Schäffer (SPD) votierten sechs Politiker. Drei Bezirksvertreter enthielten sich: die komplette Grünen-Fraktion, wie Vorsitzender Marc Burauen in einer der Presse zugeleiteten Stellungnahme zugab.

Der Grund, sich zu enthalten, liege darin, dass es bei mehreren Verhandlungsrunden mit den Sozialdemokraten zu keiner Einigung über eine Aufteilung der Amtszeit des Bezirksbürgermeisters gekommen sei. Die Grünen hätten Schäffer gewählt, wenn er nach zweieinhalb Jahren als Bezirksbürgermeister einem Grünen dieses Amt überlassen hätte. Das lehnte der Sozialdemokrat rigoros ab. Konsequenz der Grünen sei daher auch gewesen, sich nicht an einer gemeinsamen Listenwahl zu beteiligen.

Bezirksbürgermeister Bernd Henrichsmeier dankte in einer kurzen Ansprache für das Vertrauen, das ihm durch das Mehrheitsvotum entgegengebracht werde. Er versprach eine „Politik mit Augenmaß“ und appellierte an alle Mandatsträger, künftig für ein gutes Klima in der Bezirksvertretung zu sorgen. Die Grünen wollen, wie Burauen andeutete, das auch, denn es stünden in den nächsten fünf Jahren „wichtige Entscheidungen in dem Bezirk an“. Bloß habe man diese mit SPD und dem Linkenvertreter treffen wollen. Doch weil man sich wegen des Zuwachses um einen Mandatsträger bei der Kommunalwahl gestärkt sehe, sei man weiter zu konstruktiver Zusammenarbeit mit den ehemaligen Partnern bereit.

In der Sitzung wurden diese Bezirksvertreter auf ihre Ämter verpflichtet: Sabrina Mokulys, Simon Lange, Werner Thole, Günter Möller, Tanja Schuh (alle CDU). SPD: Ingeborg Abend­roth, Nesrettin Akay, Melanie Grbeva, Ulrich Lücke. Grüne: Marc Burauen, Roland Lasche, Claudia Heidsiek. FDP: Dr. Aynur Durali. AfD: Ricky Barylski. Die Linke: Norbert Zimmer.

Verschiedet wurden die ausgeschiedenen Bezirksvertreter Karl-Hermann Vagt, Gerhard Henrichsmeier, Klaus-Dieter Hoffmann, Achim Tölke, Tobias Beckord, Ursula Fecke und Hans-Dietmar Hölscher.