Weniger Neuinfektionen am Donnerstag

In Bielefeld werden 68 Fälle gemeldet

Bielefeld (WB/abe) -

Die gute Nachricht: An diesem Donnerstag werden „nur“ 68 Neuinfektionen in Bielefeld gemeldet, 61 weniger als am Mittwoch. Die schlechte: Der Inzidenzwert ist dennoch weiter gestiegen.