Bielefeld (WB/abe) -

Die Neuinfektionsrate in den vergangenen sieben Tagen steigt in Bielefeld um 1,2 auf 164,3 pro 100.000 Einwohner, das entspricht 549 Neuinfizierten. Es gibt Hoffnung, dass die Coronazahlen langsam sinken. An diesem Donnerstag wurden 68 neue Fälle gemeldet, etwa halb so viel wie noch am Mittwoch.