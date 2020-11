Paul John setzt auf Geschlossenheit

In Dornberg regiert nun ein grün-rot-rotes Bündnis. Die Grünen sind seit der Kommunalwahl die stärkste politische Kraft im Bezirk. SPD und Linke werden so zu ihren „Juniorpartnern“. Gemeinsam haben sie eine Vereinbarung über ihre Zusammenarbeit geschlossen. Darin ist auch festgeschrieben, dass John im Januar 2024 von seinem Amt zurücktreten wird. Ihm soll dann Christina Zier (SPD) folgen. Verkehr und ÖPNV nehmen in der neuen Dornberger Koalition breiten Raum ein. Eine Reihe neuer Fuß-Radwege soll geschaffen, die Buslinie von Steinhagen zur Uni realisiert werden. Bei neuen Bebauungsplänen will man vorsichtig sein. Eine weitere großflächige Neubebauung soll es in Dornberg nicht geben.

John setzt aber nicht nur auf das neue Bündnis. Nach seiner Wahl rief er alle Bezirksvertreter dazu auf, in wichtigen Fragen des Bezirks Geschlossenheit zu zeigen. Dann werde diese Stimme auch im Rathaus gehört. Verabschiedet wurden langjährige Mitglieder, darunter Wilhelm Kleinesdar (CDU), der seit 1984 dem Gremium angehört hatte. John: „Ein echter Kümmerer.“