Zusammenhalt in verrückter Zeit

Lars Nockemann tritt seine zweite Amtszeit in Sennestadt mit deutlicher Mehrheit an

Bielefeld -

In Sennestadt waren keine großen Überraschungen zu erwarten. Und so darf Lars Nockemann (SPD) seine zweite Amtszeit als Bezirksbürgermeister antreten. Seine Stellvertreterin heißt wie schon in den vergangenen Jahren Tanja Orlowski (CDU). Die Sozialdemokraten und die Christdemokraten sind gleich stark vertreten in der Sennestädter Bezirksvertretung, haben jeweils fünf Mandate.