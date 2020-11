Der Überfall ereignete sich am Samstag, 24. Oktober, in einem Supermarkt an der Industriestraße in Sennestadt. Der Mann betrat gegen 8.45 Uhr das Geschäft nahe der Edisonstraße. Nachdem er sich maskiert hatte, zog er eine Pistole und bedrohte damit eine Verkäuferin des Marktes. Aufgrund technischer Gegebenheiten konnte die Mitarbeiterin kein Bargeld herausgeben. Daraufhin nahm sich der Unbekannte mehrere Schachteln Zigaretten und steckte sie in eine mitgebrachte Tüte. Er flüchtete in Richtung Henleinstraße, wo sich seine Spur verlor.

Der Räuber war etwa 30 Jahre alt, zwischen 1,70 Meter und 1,80 Meter groß und hatte eine hagere Statur. Er hatte schwarze Haare und trug eine rote Hose und eine rotblaue Jacke. Dabei könnte es sich um Arbeitskleidung gehandelt haben.

Die Ermittler des Kriminalkommissariats 14 bitten nun die Öffentlichkeit um Mithilfe bei der Identifizierung des Täters mittels Phantombild. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 14: Tel. 0521/545-0.