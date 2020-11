Der Mann betrat gegen 18.22 Uhr das Geschäft in Nähe der Arndtstraße. Er ging direkt zum Kassenbereich und verlangte von der Kassiererin, ihm die Tageseinnahme auszuhändigen. Mit einer Pistole in der Hand verlieh er seinen Forderungen Nachdruck.

Die Frau verstaute das Geld in einen Stoffbeutel, den der Mann mit sich führte. Noch im Kassenbereich verlor der Täter einen Teil der Beute und flüchtete aus dem Supermarkt. Er rannte nach rechts auf die Große-Kurfürsten-Straße. Von dort aus lief er in Richtung Mindener Straße und bog bereits nach einigen Metern nach links in einen kleinen Fußweg ab, der zur Siechenmarschstraße führt. Dort verlor sich seine Spur.

Nach Aussagen der Zeugen war der Täter 20 bis 30 Jahre alt und 1,80 Meter groß. Er hatte eine schlanke, sportliche Figur und helle Haut. Zur Tatzeit trug er eine dunkle Hose und eine dunkle Jacke. Außerdem trug er eine weiße Maske mit roter Nase und grünen Haaren vor dem Gesicht. Dem Vernehmen nach soll es sich um eine so genannte „Joker-Maske“ gehandelt haben.

Kriminalbeamte der Polizei Bielefeld bitten um Hinweise zu dem Täter. Ist der Mann jemandem aufgefallen, noch bevor er sich die Maske aufsetzte? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter Tel. 0521-5450 entgegen.