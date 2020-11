Feuerwehr Bielefeld rückt in der Nacht an die Wallbrede aus - Selbstentzündung könnte Ursache sein

Bielefeld (WB) -

In der Nacht auf Montag hat in einer Umschlaghalle des Entsorgungsunternehmens Suez an der Wallbrede die Brandmeldeanlage ausgelöst. Bei Eintreffen der ersten Brandbekämpfer war die Halle, in der große Mengen Gewerbemüll lagerten, verraucht. Mit einem Radlader suchten die Wehrleute nach Glutnestern.