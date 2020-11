Der Räuber Hotzenplotz kommt in die Wohnzimmer

Theater Bielefeld überträgt am 22. November via Live-Stream

Bielefeld -

Große Enttäuschung herrscht bei vielen Familien in Bielefeld und Umgebung: Die für November geplante Premiere des neuen Familienstücks im Stadttheater „Der Räuber Hotzenplotz“ sowie die weiteren Termine im November dürfen aufgrund des aktuellen Veranstaltungsverbots nicht mit Publikum stattfinden. Doch jetzt kommt „Der Räuber Hotzenplotz“ in die Wohnzimmer: Das Theater Bielefeld überträgt am Sonntag, 22. November um 15 Uhr via Live-Stream aus dem Stadttheater.