Konjunktur statt Krise

. „Wir haben ins beste Know How investiert und die Zahl der Mitarbeiter erhöht“, sagt Lackwerk-Inhaber und Geschäftsführer Gunnar Böckel (43) über das, was am Wolfsbach unweit der A2 für Gewerbe- und Privatkunden geschaffen worden ist.

Der 43-Jährige und sein Team erleben wie der Rest der Republik gerade den zweiten Lockdown. „Nach vorne geht der Blick“, gibt sich Böckel zuversichtlich. Krisenstimmung ist nicht sein Ding. Stattdessen setzt er auf Konjunktur am neuen Standort. Auf einem 3500 Quadratmeter großem Grundstück steht eine Werkhalle mit 1400 Quadratmetern Nutzfläche. Elf angestellte Mitarbeiter von Lackierern über Kfz-Mechatronikern bis zu Karosseriebauern arbeiten dort.

Kfz- und Industrie-Lackierung, Unfallinstandsetzung, Smart Repair für die kleinen Schäden und Fahrzeugveredelung - das sind, kurz umrissen, die vier Standbeine der Firma Lackwerk Bielefeld. Dahinter steht eine ganze Familie. Gunnar Böckel leitet als Inhaber die Werkstatt. Sein Vater Peter Böckel ist mit seiner Werbetechnikfirma mit an Bord, Mutter Karin Böckel macht die Buchhaltung. „Hand in Hand zum Erfolg“, bringt es der Firmenchef das Engagement auf den Punkt.

Gunnar Böckel ist zwar der Inhaber und Geschäftsführer der Firma. Anzug und Krawatte sind aber nicht sein Stil, statt im Büro ist er viel häufiger in der Werkstatt zu finden. Er trägt, wie seine Mitarbeiter auch, den klassischen „Blaumann“.

Der heute 43-Jährige hat sich nach seiner Lehre als Kfz-Mechaniker im Jahr 2006 selbstständig gemacht. Zunächst tunte er in einer Werkstatt in Bielefeld-Brake Autos, eröffnete drei Jahre später die Firma Nano Car Clean für Fahrzeugaufbereitung an der Kammeratsheide am Rand der Innenstadt und gründete 2017 das Lackwerk Bielefeld.

Am ersten Firmenstandort an der Töpferstraße zwischen Herforder- und Eckendorfer Straße wurde es bald zu eng. Der mit handwerklicher Qualitätsarbeit erschaffene gute Ruf sorgte dafür, dass immer mehr Autohäuser aus Bielefeld und OWL die Fabrikate deutscher Premiumhersteller auf den Hof stellten, um hochwertige Gebrauchtwagen für den Verkauf aufbereiten zu lassen.

„Mit viel Vitamin B gab es noch das Grundstück im Altenhagener Industriegebiet Hellfeld für uns“, sagt Gunnar Böckel. Ein Umzug in den Bielefelder „Speckgürtel“, wo die Gewerbesteuern oft niedriger sind als im ostwestfälisch-lippischen Oberzentrum, kam für den 43-Jährigen nicht in Frage: Gunnar Böckel: „Dann wären die Wege für die Kunden zu lang geworden.“

Im Februar dieses Jahres wurde kurz vor dem ersten Lockdown der neue Standort für das Lackwerk am Wolfsbach in Betrieb genommen und das angemietete Objekt an der Töpferstraße aufgegeben. „Die Einweihungsfeier fiel coronabedingt aus“, sagt der Chef, dass eine Pandemie für den Neustart in der eigenen Immobilie nicht eingeplant war. Doch Gunnar Böckel blickt in die Zukunft, Coronavirus hin oder her.

Das seit fast 15 Jahren mit eigener Kraft aufgebaute Geschäft - Unfallinstandsetzung, Autolackierung, Reifenservice, Felgeninstandsetzung, Keramik- und Nanoversiegelung, Smart Repair, Pkw-Beschriftung, Industrielackierung - soll weiter ausgebaut werden. Das Lackwerk steht nicht nur dem Kfz-Gewerbe, sondern Privatkunden gleichermaßen offen. Neuerdings rollen neben den klassischen Verbrennern auch E-Autos zur Reparatur in die Werkhalle. Die einen aus eigener Kraft, die anderen „Huckepack“ auf dem firmeneigenen Autotransporter.

Böckel: „Wir arbeiten markenunabhängig, bieten DAT-Kalkulation für Kostenvoranschläge und setzen alles nach Herstellervorgaben wieder instand. Auf Wunsch gibt es einen Leihwagen.“ „Ob Kleinwagen oder Premiumkarosse - bei uns wird jedes Auto sorgfältig behandelt“, verspricht der Firmeninhaber den Kunden.