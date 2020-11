Gegen 17:40 Uhr am Dienstag schlug ein Unbekannter eine Fensterscheibe eines Wohnhauses an der Klarhorststraße im Bielefelder Stadtteil Schildesche ein. Polizeisprecherin Hella Christoph: „Das Klirren des Glases hörten die Nachbarn und schöpften Verdacht. Der Mann ging dem Geräusch nach zum Gartenzaun, sah eine Person am Haus und rief hinüber.“

Der Einbrecher ließ daraufhin von seinem Vorhaben ab und flüchtete von dem Tatort über die Gärten in Richtung Apfelstraße. Weitere Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei unter 0521-545-0 zu wenden.