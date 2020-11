Wegen bestätigter Coronafälle in den Einrichtungen sind einige Schüler/innen sowie Lehrer aus folgenden Schulen aktuell in Quarantäne: Bruder-Grimm-Schule; Berufskolleg Carl-Severing; Rudolf-Rempel-Berufskolleg; Friedrich Wilhelm Murnau-Gesamtschule; Martin-Niemöller-Gesamtschule; Hans-Christian-Andersen-Schule; Luisenschule; Kuhlo-Realschule; Realschule am Schlehenweg; Ernst-Hansen-Schule.

Aktuell in Quarantäne sind einige Kinder und Mitarbeitende aus folgenden Kitas: Kita Abenteuerland; Kita Am Vollbruch; Kita Am Stadion; Kindergarten Gustav-Adolf; Kita Kinderinsel; Kita Lydia Kinderhaus; Kita Tausendfüßler; Uni-Kita.

Wie berichtet, wurden an diesem Mittwoch 77 Neuinfektionen gemeldet. Damit steigt die Zahl der positiv auf das Coronavirus getesteten Bielefelder/innen auf 2.805. Aktuell infektiös sind 850 Menschen und damit zwei mehr als am Vortag.

Die Zahl der Reiserückkehrer, die positiv getestet worden sind, steigt auf 245 (plus 6). Diese Zahl wird seit 17. Juli erhoben. 1.943 Menschen sind mittlerweile wieder genesen (plus 75).

In der Stadt Bielefeld gibt es seit Beginn der Pandemie zwölf Corona-Tote.

In Quarantäne befinden sich aktuell 2.464 Menschen, das sind 27 Personen mehr als am Vortag.

Die Neuinfektionsrate in den vergangenen sieben Tagen sinkt (-15,3) auf 163,4 pro 100.000 Einwohner, das entspricht 546 Neuinfizierten.