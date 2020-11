Neunzehn, neugierig und liberal

Politik als Beruf? „Das kann ich mir im Moment nicht vorstellen“, sagt Leo Knauf, der erst am Mittwoch seinen 19. Geburtstag gefeiert hat und am heutigen Donnerstag seine erste Ratssitzung als Mitglied FDP-Fraktion erleben wird. In der Politik hat er es also doch schon ganz schön weit gebracht. Aber dieses 19. Lebensjahr war für ihn ohnehin ein ganz besonderes. Abitur am Oberstufenkolleg, Wahlkampfmanager für die Liberalen, als „Ersti“ frisch an der Uni und jetzt im Stadtparlament. Leo nimmt es gelassen, antwortet fast schon wie ein alter Profi: „Es hat sich so ergeben.“

Jan Maik Schlifter, FDP-Kreisvorsitzender, ist voll des Lobes für den Nachwuchspolitiker. Leo Knauf sei als 16-Jähriger erstmals zu den für Parteimitglieder offenen Sitzungen der Ratsgruppe gekommen. „Er hat sich nicht versteckt, sich in die Diskussion eingebracht.“

Vor allem in der Schulpolitik habe sich Leo engagiert. Deshalb auch wurde schon in der zu Ende gegangenen Wahlperiode ein Gentleman Agreement mit der Fraktion der „Bielefelder Mitte“ getroffen. Leo Knauf wurde auf dem Ticket der BiMi als „sachkundiger Bürger“ in den Schul- und Sportausschuss entsandt, zusätzlich zu FDP-Chef Jan Maik Schlifter.

Der 19-Jährige findet es folgerichtig, dass die, um die es geht, auch in einem solchen Ausschuss mitarbeiten. „Damals war ich ja noch Schüler, wusste genau, wo die Probleme liegen.“ Und ein wenig Ehrfurcht und Demut schwangen mit, als er zu ersten Mal die Hand haben durfte für den Bau einer Sporthalle, ein Projekt, das nun auch mit seiner Stimme Realität werden würde

Mit 15 wurde Leo Knauf Mitglied er Jungen Liberalen. Ein bisschen Exot sei er da am Oberstufenkolleg schon gewesen, das „gefühlt zu 70 Prozent“ grün dominiert sei. Aber man habe einander akzeptiert. Zu den Julis kam Leo Knauf nach einem Auslandsjahr in Neuseeland, wo er erlebt hat, wie Bildung auch funktionieren kann. Der Unterricht sei dort schon sehr viel digitaler abgelaufen als in Deutschland. Am anderen Ende der Welt habe es keine langen Diskussionen über die Ausstattung gegeben: Das Motto bei den Kiwis: „Bring your own device“, bring Dein eigenes Gerät mit. Ein bisschen von diesem Pragmatismus wünscht er sich auch in Deutschland.

Aus seinem Interesse an Bildung resultiert auch Leos Studienwahl. Er hat sich für das Grundschullehramt entschieden, studiert nun Mathe, Deutsch und Englisch an der Universität Bielefeld.

Gehen andere Studenten vielleicht kellnern oder jobben in der Fabrik, ist Leo Knaufs Zusatzjob nun der Rat. „Das wird eine wichtige Erfahrung für mich“, sagt er. Aber Erfahrung will Leo auch als Pädagoge sammeln, noch viel Neues kennenlernen. Und, wer weiß: Irgendwann wird die Politik vielleicht doch noch zum Beruf.