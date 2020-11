Gegen 17.13 Uhr überquerte eine die Bielefelderin die Marienfelder Straße in Höhe des Naturfreibades in Quelle. Dabei benutzte sie die dortige Überquerungshilfe und schob ihr Fahrrad über die Straße. Hier wurde sie von einem Pkw, der in Richtung Carl-Severing-Straße fuhr, erfasst, stürzte zu Boden und zog sich Verletzungen an Arm und Bein zu. Der Pkw-Fahrer setzte die Fahrt fort und kümmerte sich nicht um die Frau. Bei dem Auto soll es sich um einen weißen Kleinwagen handeln. Zum Unfallzeitpunkt hielten sich mehrere Kinder in der Nähe auf, die nach Einschätzung der verletzten Frau den Unfall bemerkt haben mussten. Die Polizei bittet Zeugen des Vorfalles, sich unter 0521-5450 zu melden.