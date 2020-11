Bielefeld WBIn den sogenannten „Blind Auditions“ hatte sich der Bielefelder in letzter Sekunde in das Team von Coach Nico Santos gesungen. Mit dem deutschen Sänger und Songwriter bereitete sich Sion Jung danach auf die „Battles“ vor, in denen er nun auf einen anderen Kandidaten aus dem „Team Nico“ trifft. Nur einer kommt weiter, Coach Santos muss sich entscheiden. Ob der Bielefelder bei „The Voice“ in die nächste Runde, die „Sing-Offs“ einzieht, ist an diesem Donnerstag ab 20.15 Uhr in seinem „Battle“ auf ProSieben zu sehen.