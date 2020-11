Es ist der vierte Fall innerhalb einer Woche. Zuletzt war am Dienstag eine 90-jährige Frau als verstorben gemeldet worden. Zum aktuellen Todesfall sind noch keine genaueren Angaben bekannt.

Die Zahl der bestätigt neuinfizierten Menschen steigt laut RKI um 91. Der Inzidenzwert liegt damit bei 170,3. Das ist ein Plus von 6,9. Am Mittwoch war er im Vergleich zum Vortag erstmals seit langem gesunken. Seit Beginn der Pandemie wurden laut RKI 2.896 Coronafälle in der Stadt registriert, 569 davon in den vergangenen sieben Tagen.

Nach der gerundeten Schätzung des Landeszentrum Gesundheit NRW gelten 1.200 ehemals Infizierte als genesen, als derzeit infektiös demnach bis zu 1.690.

In den Bielefelder Krankenhäusern werden mit Stand von Mittwoch 84 Coronpatienten behandelt, 31 davon auf einer Intensivstation. 22 müssen auch beatmet werden.

In Quarantäne befinden sich mehr als 2.400 Bielefelder.