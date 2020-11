Der Bundesgerichtshof habe die Revision der Verteidigung gegen den Richterspruch der 10. Großen Strafkammer des Landgerichts Bielefeld zurück gewiesen, sagte Gerichtssprecher Guiskard Eisenberg.

Der psychisch kranke Bielefelder hatte seiner Ex-Frau nach der Trennung im Oktober 2018 Monate lang nachgestellt und sie mehrfach mit dem Tode bedroht. Am 20. September vergangenen Jahres griff der 46-Jährige dann im Jahnplatztunnel die fünffache Mutter mit einem Küchenmesser an und fügte ihr 21 Schnitt- und Stichverletzungen am Kopf sowie an Armen und Händen zu. Die zur Tatzeit 43 Jahre alte Frau ist bis heute von vielen Narben entstellt, im Gesicht wegen eines durchtrennten Nervs teilweise gelähmt und kann eine Hand kaum bewegen.

Außerdem verletzte der Messerstecher zwei Ersthelfer, die der Mutter zur Hilfe geeilt waren. Einer der Männer erlitt einen Stich in den linken Oberarm.