Wie der aus der U-Haft vorgeführte junge Mann zu Prozessbeginn zugab, stand er quasi unter dem ständigen Druck, Geld zur Finanzierung seiner Drogensucht beschaffen zu müssen. Über einen Beruf beziehungsweise eine abgeschlossene Ausbildung verfügt der 26-Jährige nicht.

Per Erklärung seines Verteidigers Tobias Diedrich räumte der Angeklagte ein, in der Nacht vom 3. auf den 4. Februar dieses Jahres in die Grundschule Stieghorst und in die benachbarte Gesamtschule eingebrochen zu sein. Begleitet wurde der 26-Jährige dabei von seinem Bruder. Das erhoffte Bargeld fanden die beiden Täter offenbar nicht, sondern mussten sich mit Elektronik wie Beamer, Laptop, Fotokameras oder Musikbox zufrieden geben. Allerdings war der von den Männern beim Einbruch angerichtete Schaden beträchtlich. In der Anklage ist von aufgehebelten Fenstern und aufgebrochenen sowie eingetretenen Türen die Rede. Polizisten nahmen das Einbrecherduo in der Tatnacht vorläufig fest, weil in der Gesamtschule Stieghorst der Alarm ausgelöst worden war.

Ebenfalls gestand der 26-Jährige, am späten Abend des 25. März die Jet-Tankstelle an der Detmolder Straße 147 zwischen der Innenstadt und Sieker überfallen zu haben. Der mit einer Mütze und und einem Tuch maskierte Mann hatte seinerzeit 475 Euro erbeutet. Er reichte dem Kassierer einen Stoffbeutel für das Geld über den Tresen. Um seiner Forderung Nachdruck zu verleihen, zeigte der Bielefelder eine im Hosenbund steckende Schreckschusspistole. Die Beute gab der 26-Jährige für Drogen aus.