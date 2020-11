Neben dem unlängst in ein Wohn- und Geschäftsgebäude umgewandelten Hochbunker und am Rande des Parks der Menschenrechte liegt die IKK-Immobilie in begehrter Innenstadtlage. Für die eigenen Zwecke der IKK Classic hat das Haus indes an Attraktivität verloren. „Es steht bereits leer“, sagt IKK-Sprecherin Stefanie Weier.

Hauptniederlassung der Innungskrankenkasse für den Bereich Bielefeld und Gütersloh ist seit etlichen Jahren das große Bürogebäude an der Artur-Ladebeck-Straße in Brackwede. Das Haus Neustädter Straße 21 wurde zuletzt für Schulungszwecke genutzt, teilweise waren Büros vermietet worden. Für Schulungen stünden bessere Räume an der Artur-Ladebeck-Straße zur Verfügung, sagt Stefanie Weier, zumal viele dieser Veranstaltungen unter Corona-Bedingungen ohnehin per Video-Konferenz abgehalten würden.

1983 hatte die Innungskrankenkasse das 1958 gebaute Haus mit einem zweistöckigen und einem vierstöckigen Trakt gekauft. „Für uns sind die Räume funktional nicht mehr geeignet. Das Gebäude müsste modernisiert werden, auch um eine Barrierefreiheit herzustellen“, sagt die IKK-Sprecherin. Diese Investition will sich die Krankenkasse lieber sparen und bewirbt die Immobilie mit knapp 800 Quadratmetern Büro- und 827 Quadratmetern Grundstücksfläche bereits für einen Verkauf.

Wer es erwerben will, muss wohl etwas tiefer in die Tasche greifen: 1,25 Millionen Euro ruft die IKK auf – als Mindestgebot. Denn verkauft wird in einem Bieterverfahren. Der Verkaufspreis dürfte am Ende des Verfahrens im Januar wohl erheblich darüber liegen.