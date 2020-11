Es ist der vierte Todesfall innerhalb einer Woche. Zuletzt war am Dienstag eine 90-jährige Frau als verstorben gemeldet worden.

Das sind die neuesten Zahlen der Stadt Bielefeld: An diesem Donnerstag gibt es 91 Neuinfektionen. Damit steigt die Zahl der positiv auf das Corona-Virus getesteten Bielefelderinnen und Bielefelder auf 2.896. Aktuell infektiös sind 870 Menschen und damit 20 mehr als am Vortag. 83 Personen werden aktuell im Krankenhaus behandelt, 30 davon werden intensivmedizinisch betreut und 20 auch beatmet.

Die Zahl der Reiserückkehrer, die positiv getestet worden sind, steigt auf 249 (plus vier). Diese Zahl wird seit dem 17. Juli erhoben.

2.013 Personen sind mittlerweile wieder genesen (plus 70). In Quarantäne befinden sich aktuell 2.497 Personen, das sind 33 Personen mehr als am Vortag.

Die Neuinfektionsrate in den vergangenen sieben Tagen steigt (plus 6,9) auf 170,3 pro 100.000 Einwohner (plus 6,9). Das entspricht 569 Neuinfizierten.