Das Amtsgericht hat auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen Strafbefehl (Urteil ohne Prozess) gegen den 26-Jährigen erlassen. „Der Strafbefehl ist rechtskräftig“, sagte Moritz Kutkuhn, Sprecher der Staatsanwaltschaft Bielefeld. Zudem muss der Mann die 300 Euro Reparaturkosten für den am Blitzer entstanden Schaden zahlen.

Die Baseballschläger-Attacke hatte sich am Abend des 25. Juni vergangenen Jahres auf der Detmolder Straße in der Tempo 30-Zone an der Grundschule Hillegossen ereignet. Zeugen riefen die Polizei, nachdem ein Autofahrer die Panzerglasscheibe des am Straßenrand geparkten mobilen Blitzers mit einem Baseballschläger bearbeitet hatte.

Bei der Attacke ging die Scheibe, die die sensible Kameratechnik schützt, zu Bruch. Das hatte jedoch keine großen Auswirkungen auf die Funktionstüchtigkeit der Radaranlage. Blitzer „Bernhard“ stand am nächsten Morgen repariert wieder an alter Stelle vor der Grundschule Hillegossen. Die Stadt Bielefeld erstattete Strafanzeige. Bei der Suche nach dem Täter wurden die Raserfotos ausgewertet.

Der Baseballschläger-Attacke im Sommer vergangenen Jahres war der bislang heftigste Angriff auf einen der beiden mobilen Blitzer der Stadt. Das bestätigte Norman Rosenland, beim Ordnungsamt zuständig für Verkehrsordnungswidrigkeiten, auf Anfrage. „Farbattacken kommen häufiger vor, physische Angriffe sind dagegen sehr selten.“