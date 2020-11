Die Kontrahenten wiesen sich gegenseitig die Schuld zu. „Beide Männer zeigten sich gegenseitig wegen Körperverletzung an“, sagte Polizeisprecher Michael Kötter.

Wie der Sprecher berichtete, hielt gegen 14:50 Uhr ein 63-jähriger Bielefelder mit seinem Auto in einer Parkbucht am Niederwall unterhalb der Einmündung der Nikolaus-Dürkopp-Straße. Um eine Beifahrerin aussteigen zu lassen, begab der Mann sich an die Beifahrertür auf den Gehweg. Während er die Autotür öffnete, näherte sich ein 58-jähriger Bielefelder, der mit seinem Fahrrad auf dem Gehweg in Richtung Detmolder Straße unterwegs war.

Wie der Autofahrer später einer Polizeistreife erzählte, kam es zu einem leichten Zusammenstoß, wobei er seine Arme als Abwehrreaktion in Richtung des Radfahrers ausgestreckt habe. Dies habe der andere Mann vielleicht als Angriff gewertet und zu einem Schlag in sein Gesicht ausgeholt. Er habe dann ebenfalls den Radfahrer mit seiner Faust im Gesicht getroffen. Dabei erlitt der Autofahrer eine leichte Verletzung an einer Hand.

Der Radler sagte dagegen, dass er den Autofahrer erkannt und angehalten habe. Der Mann habe ihn zweimal ins Gesicht geschlagen. Er selbst wolle nur Abwehrbewegungen gemacht und nicht gezielt geschlagen haben.