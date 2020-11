100.000 Euro investiert das Versorgungsunternehmen in ein so genanntes „LoRaWAN-Netz“, das ein Beitrag zur „Smart City“ sein soll. Das kryptische Kürzel steht für „Long Range Wide Area Network“, ein Funknetzwerk, das bei geringem Stromverbrauch Daten misst, zusammenträgt und auswertet. Und in der Folge eben rechtzeitig Alarm schlägt. „Denn Zustände zu messen ist nicht das letzte Ziel, sondern Informationen über Abweichungen zu erhalten“, erklärt Martin Bittrich, Technischer Projektleiter.

Was bisher nur schwer erfasst werden konnte oder eben manuell ablief, soll künftig digitalisiert werden und Abläufe effizienter machen. LoRaWAN besteht aus Sensoren, „Gateways“ und dem Rechenzentrum der Stadtwerke: Die Sensoren (sie werden, da sie kaum Energie verbrauchen, von einer Batterie betrieben) erfassen die Daten und funken sie über eine Entfernung von bis zu zehn Kilometern an so genannte Gateways: Die sind vergleichbar dem heimischen Router mit kleiner Antenne und leiten ihrerseits die Informationen weiter an die Daten-Plattform der Stadtwerke.

„Uns ist wichtig, die Daten im eigenen Rechenzentrum zu sammeln, zu verarbeiten, zu visualisieren und dem Kunden zur Verfügung zu stellen“, sagt Dr. Ulf Dunker, Geschäftsbereichsleiter IT & Digitalisierung. So könne man einen verantwortungsvoll Umgang mit den Daten gewährleisten.

Um die gesamte Stadt abdecken zu können, richten die Stadtwerke 42 Gateways ein: möglichst hoch – etwa auf dem eigenen Schornstein, der Müllverbrennungsanlage oder der Promenade –, gut verteilt und mit Rundum-Empfang. 27 Gateways sind bereits installiert.

Natürlich wurden bereits Ideen zu einer möglichen Anwendung zusammengetragen. „Wir wollen ja keine Spielerei, sondern einen echten Nutzen, der Arbeit einfacher, sicherer und effizienter macht“, sagt Dr. Nils Neusel-Lange, Geschäftsbereichsleiter Netze.

In einem ersten Schritt wenden die Stadtwerke in eigener Sache LoRaWAN an. „Wir betreiben zum Beispiel ein Monitoring der Fernwärmeschächte: mittels Feuchtigkeitssensoren könne wir frühzeitig Leckagen identifizieren und beseitigen“, sagt Neusel-Lange. Ebenso arbeiten die Stadtwerke nun mit Sensoren an Knotenpunkten im Stromnetz, um auch hier Störfälle schneller eingrenzen zu können – damit die Kunden schneller wieder am Netz sind.

Auch für das Umweltamt haben die Stadtwerke just ein Projekt umgesetzt: Das muss regelmäßig die Pegelstände von Fließgewässern messen – eine Aufgabe, die nun an zwei Standorten die Sensoren übernehmen.

Ein Riesen-Vorteil, so Sebastian Löbbert, Stadtwerke-Projektleiter, sei, dass man Sensoren noch in der letzten Ecke anbringen könne: „Einmal installiert liefern sie bis zu zehn Jahre zuverlässige Informationen.“

LoRaWan, so Löbbert, sei die Basis, die vieles möglich mache – gerade auch für Unternehmen, die Abläufe im Blick haben und Störfälle früh wissen müssen oder etwa Zählerstände ermitteln wollen. Aber auch den Privatkunden hat man im Blick, würde gerne mit dem Endverbraucher „Gehversuche“ machen und über mögliche Anwendungen nachdenken. 20 Kunden, die einen Feuchtigkeitssensor im Keller in­stallieren und am Testlauf teilnehmen möchten, haben die Chance, kostenlos dabei zu sein. Sie können sich melden unter Telefon 0521/51-4191.