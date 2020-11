Mit Abstand auf die Kirchenbank

Diese Schutzkonzepte waren dem Land besonders wichtig mit Blick auch auf einige Freikirchen, die während der Pandemie auffielen, weil Abstands- und andere Regeln nicht eingehalten wurden, wie OB Pit Clausen unlängst erklärte. Seit dem Erlass der neuen Coronaschutzverordnung Ende Oktober seien inzwischen „von vielen Religionsgemeinschaften Konzepte eingereicht worden“, sagt Krisenstabsleiter Ingo Nürnberger. „Es gab auch inhaltliche Nachfragen und ein großes Bemühen, es ‚richtig‘ zu machen, um die eigenen Mitglieder zu schützen.“ Die Konzepte würden, wie von der Landesregierung gewünscht, an die Staatskanzlei weitergereicht.

Und die Regeln werden bislang eingehalten, wie es scheint. „Anders als in anderen Kommunen gibt es hier bislang keine Hinweise auf massive Verstöße“, sagt Nürnberger dem WESTFALEN-BLATT. Auf Kontrollen der Gottesdienste sei daher bislang „weitgehend verzichtet“ worden.

Gottesdienst unter verschärften Corona-Bedingungen, das sieht etwa in der evangelischen Emmaus-Gemeinde Senne nach deren Schutzkonzept so aus: Besucher desinfizieren sich am Eingang die Hände, halten auf den Plätzen mindestens 1,50 Meter Abstand zueinander, sofern sie nicht aus einem Haushalt kommen, und tragen auch während des Gottesdienstes eine Maske. Um mögliche Infektionsketten nachvollziehen zu können, tragen sich die Besucher in eine Liste ein. Durch die Abstandsregeln sei zudem die Festlegung eine maximale Besucherzahl notwendig.

In anderen Gemeinde gelten ähnliche oder die gleichen Regeln, denn in der Praxis, sagt Ingo Nürnberger, „vereinbaren die Dachverbände der Religionsgemeinschaften mit den Landesregierungen die Konzepte, die dann an die Gegebenheiten vor Ort angewendet werden“.

Dass die Besucher jetzt durchgehend eine Maske tragen müssen, sei die wesentlichste Veränderung im Vergleich zu den Gottesdiensten der vorangegangenen Monate, sagt Sennes Pfarrerin Dorothee Seredszus. Außerdem werde weiterhin nicht gemeinsam gesungen. „Das fehlt uns sehr“, sagt die Pfarrerin.

Gleichwohl halten die Gläubigen den Gottesdiensten die Treue: Im November seien nicht weniger Besucher gekommen als in den Vormonaten – trotz der größeren Einschränkungen. Allerdings: Es würden weniger Taufen und Hochzeiten gefeiert. „Da ist einiges ins kommende Jahr verschoben worden, weiß Dorothee Seredszus, die angesichts der Schutzmaßnahmen gleichwohl wirbt: „Man kann guten Gewissens in den Gottesdienst kommen.“

Viel einschneidender sei, sagt sie, dass jetzt andere Gemeindeveranstaltungen gar nicht mehr stattfinden, die seit dem Sommer wieder gestartet waren. Proben des Gospelchores und der Posaunenchöre wurden ausgesetzt, ebenso die Treffen der Konfirmanden.

Nürnberger macht klar: Der besondere Schutz der Gemeindeaktivitäten beziehe sich auf die Zusammenkünfte zur Religionsausübung. „Gesellige Treffen rund um die Gottesdienste und Gebetstreffen – wie zum Beispiel gemeinsame Frühstücke oder gemeinsames Teetrinken – sind davon nicht erfasst, sondern nach der Coronaschutzverordnung verboten.“

Dass die Coronaschutzverordnung für Religionsgemeinschaften nicht gilt, wenn sie eigene Schutzkonzepte vorlegen, dürfte vor allem symbolischen Charakter haben, um die Religionsfreiheit zu unterstreichen. Denn die Konzepte sollen sich an den Regeln der Verordnung orientieren. Werden keine Konzepte eingereicht, wird ohnehin automatisch die Coronaschutzverordnung auf die jeweilige Gemeinde angewandt.