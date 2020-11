Von Sennestadt aus in die Welt

In der 75-jährigen Firmengeschichte mussten mehrfach Weichen gestellt werden, musste sich Bie-dro immer wieder neu erfinden, weil sich die Rahmenbedingungen geändert hatten. Firmengründer Cornelius Nuyken war noch bei der Bielefelder Firma Wolff beschäftigt, als er mit seinem Sohn Günter die Idee umsetzte, als Großhändler Drogerien zu beliefern. „Supermärkte gab es noch nicht, und damals wurden in Lebensmittelläden nur Lebensmittel verkauft“, erzählt Thomas Nuyken, Geschäftsführender Gesellschafter. Zunächst in Bielefeld, später im Umkreis von 150 Kilometern und dann in ganz Ostwestfalen-Lippe wurde ausgeliefert. Das Unternehmen startete den Betrieb im Zieglerheim der Ziegelei Klarhorst an der Apfelstraße und zog später an die August-Bebel-Straße.

Doch der Sitz erwies sich bald als zu klein, zudem geriet die zentrale Lage zum Nachteil. Die Bie-dro hatte damals noch einen eigenen Fuhrpark und 20 Fahrer. 1965 bezog das Unternehmen deshalb einen neuen Firmensitz mit einer Lagerkapazität von mehr als 5.500 Quadratmetern an der Industriestraße in Sennestadt, das damals noch Stadtrechte hatte.

Einen herben Rückschlag bedeutete nur zwei Jahre später der Brand, bei dem der komplette Lagerbestand vernichtet wurde. Der Betrieb konnte jedoch trotz der folgenden Baumaßnahmen am Laufen gehalten werden.

Der Markt für Drogeriewaren veränderte sich rapide. Einschnitte brachten die 70er Jahre. Die Preisbindung wurde 1974 aufgehoben, Drogeriemarktketten mit eigenen Vertriebssystemen schossen wie Pilze aus dem Boden, und auch der Lebensmittelhandel entdeckte für sich die Drogerieartikel.

Bie-dro erweiterte das Liefergebiet auf Hessen, Niedersachsen und Westberlin. Dennoch wurde die Situation in den 80er Jahren immer schwieriger. „Dann kam die Wende, die hat uns gerettet“, erzählt Thomas Nuyken. Pioniergeist war schon nötig, um 1990 die größte Drogerie-Messe auf dem Gebiet der ehemaligen DDR zu veranstalten – die Messe in Rostock wurde ein voller Erfolg. 1992 erzielte Bie-dro den besten Umsatz in der Firmengeschichte, die neuen Bundesländer trugen 45 Prozent dazu bei.

Nur kurz darauf waren weitere Veränderungen notwendig, „Bis 1995 waren wir stark auf Drogerien fixiert. Mir war klar, dass wir in andere Bereiche vordringen mussten“, erinnert sich Thomas Nuyken. Der Kundenkreis wurde ausgeweitet, mittlerweile gehören Lebensmittelmärkte, Kreuzfahrtschiffe und zum Beispiel Altenheime dazu.

Das Internet bedeutete weitere Chancen. Als 2017 mit Thijs Nuyken die vierte Generation ins Boot kam, war in Sachen Digitalisierung viel nachzuholen, wie er sagt. Der 31-Jährige, zuständig für Sales und Marketing, stellte Logistik, Darstellung und Service auf den Prüfstand, digitalisierte 4000 Artikel, optimierte die Suchmaschine, machte den Internetauftritt dank englischer Übersetzung international. Heute werden die Waren von Sennestadt aus in die Welt geschickt. „Wir haben Kunden in Albanien, Kanada, Asien, Israel, Afrika und natürlich ganz Europa“, sagt Thijs Nuyken.

Dank des verbesserten Internetauftritts hat sich ein weiteres Geschäftsfeld ergeben, das mit Gründung einer Tochtergesellschaft im nächsten Jahr in Angriff genommen werden soll. „Wir haben immer mehr Nachfragen auch von Endkunden und wollen künftig diesen Markt bedienen“, erklärt der Nuyken.

Die Zukunft im Blick hat der 31-Jährige aber nicht nur beim Thema Umsatz. „Wir wollen das Unternehmen grün aufstellen“, meint Thijs Nuyken. Es sei bereits ein Vertrag mit einem Ökostrom-Anbieter abgeschlossen, Drucker und Toner werden mit recyclebaren Materialien bestückt, und das Füllmaterial werde selbst aus Resten hergestellt. Ein Firmenneubau, der den aktuellen energetischen Ansprüchen genüge, sei ebenfalls ein Ziel. Nuyken: „Wir haben aber noch kein Grundstück gefunden“.