Der 17-jährige Schüler musste in denen am Donnerstagabend ausgestrahlten „Battles“ gegen den 18-jährigen Max Lenz antreten. Als sich Coach Nico Santos für seinen Battle-Partner entschied, drohte das Musik-Abenteuer für Sion Jung bei „The Voice“ beendet zu sein. Doch dann holte Coach Mark Forster den Bielefelder durch einen „Steal Deal“ in sein Team. Damit geht die TV-Show für Sion weiter, nun im „Team Mark“. „Wahnsinn, dass ich es so weit geschafft habe“, sagt der 17-Jährige.