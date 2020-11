Streit schon in der ersten Sitzung

Der Appell von Oberbürgermeister Pit Clausen (SPD) verhallte schnell. Nach seiner Vereidigung in der ersten Sitzung des neues Rates am Donnerstag hatte der OB dazu aufgerufen, einander mit Respekt zu begegnen. „Lassen Sie uns in Ruhe streiten, aber vermeiden Sie persönliche Verunglimpfungen.“

Spätestens in der dann folgenden Debatte über die neue Geschäftsordnung des Rates war das vergessen. Mit diesem Regelwerk hätten sich die großen Fraktionen „gewaltig vergaloppiert“, meinte Michael Gugat (Lokaldemokraten). Es solle im Hinterzimmer Politik gemacht werden, mutmaßte, Lena Oberbäumer (Die Partei) und ließ gleich erkennen, was sie von den beiden AfD-Ratsmitgliedern hielt: gar nichts.

Um deren Vertreter Florina Sander und Maximilian Kneller ging es eigentlich bei der am Ende mit den Stimmen von CDU, SPD, Grünen, FDP und Linken vorgenommenen Änderung der Ratsordnung. Sie bilden eine Ratsgruppe, und die sollen künftig nicht mehr an Sitzungen des Ältestenrates, einem Gremium der Rats-Spitzen, teilnehmen dürfen. Gleichzeitig sollen Anfragen nicht mehr nach Eingang, sondern nach Größe der Fraktion beantwortet werden (diese Zeitung berichtete). Man reagiere damit auf Erfahrungen anderer Kommunen, wo die AfD mit einer Flut von Anfragen die Ratsarbeit blockiert habe.

„Sie haben Angst“, war darauf die Reaktion von AfD-Mann Florian Sander. „Sie haben Angst, dass wir Sie politisch stellen“, entgegnete Ralf Nettelstroth (CDU), Es gehe darum, die Ratsarbeit „wetterfest“ zu machen, meinte Jasmin Wahl-Schwentker (FDP) Klaus Rees (Grüne) schlug vor, die Änderungen nach einem halben Jahr noch einmal zu überprüfen. Denn neben der AfD und der „Partei“ sind es vor allem die Einzelvertreter im Rat, die sich nun schlecht behandelt fühlen.

Nicht ohne Widerspruch verlief auch die Wahl der Stellvertreter von Oberbürgermeister Pit Clausen. Drei statt wie bislang zwei Bürgermeister wird es künftig geben. Gewählt wurden Andreas Rüther (CDU), Karin Schrader (SPD) und – neu – Christina Osei (Grüne). Auf den gemeinsamen Wahlvorschlag entfielen 63 von 66 abgegebenen Stimmen, es gab drei Nein-Stimmen.

Ob es tatsächlich drei Vertreter sein müssten, darum ging es in der vorgeschalteten Debatte. Während Ralf Nettelstroth (CDU) die Fülle der jährlich rund 2500 Repräsentationstermine ansprach, Jens Julkowski-Keppler (Grüne) den Anspruch seiner Partei nach dem Wahlerfolg zur Begründung heranzog, verwies Lokaldemokrat Gugat auf die 35.000 Euro zusätzlicher Kosten, die auf die Stadt nun zukämen. Bisher hätten auch zwei Vertreter gereicht. Maximilian Kneller (AfD) sprach von einer „Pöstchenbeschaffungsmaßnahme“.

Wegen Corona tagte der Rat erneut in der Stadthalle. Auch während der Reden galt dort Maskenpflicht. Und dass Covid 19 auch am Stadtparlament nicht vorbei geht, zeigte sich an der Ansteckung eines CDU-Fraktionsmitgliedes, das deshalb die erste Sitzung verpasste.

Der neue Rat ist bunter und extremer. Die Satire-“Partei“ ist jetzt vertreten und die AfD, eine Partei, die sich nicht vom Rechtsextremismus abgrenzt. Dazu viele Einzelvertreter bis hin zur Migrantenbewegung BIG.

Die AfD wird provozieren, wo sie kann. Die anderen sollten sich nicht darauf einlassen, ihr gar nicht erst die Gelegenheit geben, sich als unterdrücktes Opfer darzustellen. Die große Mehrheit muss sich auf die eigentliche Funktion des Rates besinnen. Der ist kein Parlament, sondern ein Selbstverwaltungsorgan. Er soll Entscheidungen für die Stadt treffen. Die fallen übrigens zu 90 Prozent einhellig, weil sie formalisiert und vorgegeben sind. Auf die strittigen zehn Prozent kommt es an, auf die Disziplin und das Demokratieverständnis aller. Eine Bewährungsprobe für die Kommunalpolitik. Die nächsten fünf Jahre im Bielefelder Rathaus werden spannend. Einen Vorgeschmack darauf gab es am Donnerstag.

Michael Schläger